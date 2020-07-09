年僅20歲的佳麗賴琦媛擁有高人氣，但被爆出特地整形，為了接近富二代想圓豪門夢。(圖/ 摘自賴琦媛IG)

賴琦媛的IG也能看到她經常參加派對活動，無論是上夜店還是搭遊艇出航開趴，周遭不缺乏富二代，疑似想找機會嫁入豪門。(圖/ 摘自賴琦媛IG)

2020香港小姐選美近期開跑，除了她們的漂亮外型吸睛之外，身家背景也一一被起底，甚至一些黑歷史也不脛而走；其中年僅20歲的佳麗賴琦媛擁有高人氣，但被爆出特地整形，為了接近富二代想圓豪門夢，甚至曾自爆「想逃離香港」。

港姐熱門賴琦媛今年才20歲，外型看起來像是鄰家女孩般親切又甜美，但日前有網友搜出她學生時期舊照，發現她從單眼皮進化成雙眼皮，求學時臉蛋也偏圓潤，現在卻是尖尖的鵝蛋臉，兩個時期判若兩人，不禁令人質疑是「女大十八變」還是「加工過」。

在賴琦媛的IG也能看到她經常參加派對活動，無論是上夜店還是搭遊艇出航開趴，周遭不缺乏富二代，疑似想找機會嫁入豪門；另外她在報名資歷上，表示自己就讀知名大學建築系，但有網友也翻出她學歷，發現她只是普通學校畢業，而且還曾在IG發布限時動態，喊話「想要快點逃離香港」，如今卻參加港姐選美，令人咋舌。

(中時電子報)