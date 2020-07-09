日職火腿隊在大阪巨蛋對上歐力士，台將王柏融因近況不佳，連續11戰都沒有列入先發名單中，而火腿派出有大聯盟資歷的洋投韋赫森（Drew VerHagen）對上歐力士左投山崎福也，王柏融9局上代打沒能建功，最後兩隊4比4和局作收，王柏融打擊率下降至1成11。

兩隊前3局沒有攻勢，4局下半韋赫森才挨了T-岡田一發2分炮失分，火腿則在6局上半大反攻，西川遙輝保送、大田泰示敲安，近藤健介對山崎福也纏鬥7球後敲出安打，帶有1分打點，也將山崎打退場。不過換投澤田圭佑沒能止血，火腿四番強打中田翔纏鬥8球後，敲出一發逆轉3分彈，火腿反以4比2領先。

不過火腿隊領先優勢沒能持續到最後，6局下半伏見寅威陽春炮追至僅1分差，8局下半火腿捕手清水優心傳球失誤，歐力士跑回追平分。

9局上半火腿横尾俊建擔任首名打者率先敲安，隨後更換代跑石井一成，並靠犧牲打攻上二壘得點圈，關鍵時刻王柏融終於上場代打，不過面對149公里直球敲成二壘方向滾地球出局，雖然助壘上跑者上到三壘，不過下一棒中島卓也遭到三振，結束此局攻勢。

延長第10局雙方仍沒有突破僵局，最後就以4比4握手言和，王柏融此戰1打數無安打，打擊率再下修至1成11，目前已連11場沒有先發，本季17打數僅有2支安打，皆為一壘安，吞下8次三振。

(中時 )