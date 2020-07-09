日本政府大致決定，7月中旬起，開始與重啟商務目的往來之第2波開放入境對象國交涉，包括台灣、大陸、南韓等10國或地區，其中台灣可能優先達成協議。

《日本經濟新聞》報導，日本政府研判，新冠肺炎的感染者減少，即使重新開放商務旅客入境，疫情應該不會擴大。日本為因應入境旅客人數增加，8月底之前要將機場的病毒檢測能力倍增，達到1天4千人。

日本首相安倍晉三近日將在政府対策本部宣布此事。日本政府重新開放商務目的往來的第1波對象國為越南、泰國、澳洲、紐西蘭4國，且已開始交涉。

第2波對象國除了與日本往來密切的中韓兩國與台灣之外，還有經濟關係深，疫情狀況穩定的亞洲各國，目前列入考慮的有新加坡、馬來西亞、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國、蒙古。

報導指，日本計畫與中韓台同時開始交涉，但預計台灣應該會先達成協議，因為中韓入境日本的旅客特別多，日本國內PCR核酸檢測能力恐無法應付。現在日本國內機場的病毒篩檢能力1天最多2300人, 故已著手引進抗原檢查，並設置核酸檢測中心，以擴充檢測體制。

(中時電子報)