疫情寒冬產業紓困延長。行政院宣示推紓困3.0版，經濟部長王美花今天表示，初步會延長紓困一季，針對「製造業」和「會展產業」，只要7到9月營收比去年或前年衰退5成者，給予員工薪資與營運補貼，跟企業一起「養」員工。

經費部分，王美花說要看原有經費使用狀況，大概要等立法院審過後，比較知道具體規模。據了解，經濟部提報金額不少於1200億，最後看刪減情況。其中會展產業補助僅占2億，其他仍以製造業為主。

因應新冠肺炎疫情，先前經濟部對製造業與商業服務業祭出紓困2.0版，對於營收減5成企業給予員工薪資4成補貼，1人最多2萬。另依照公司正職員工數，給予1人1萬元的一次性營運資金補貼，時間4月到6月。

孰料肺炎疫情至今仍在全球肆虐，短期難解。王美花表示，國際疫情造成經濟險峻，該部在端午連假第二天，就找紡織、工具機、扣件、機械業、手工具、航太、汽車零組件等業界開會，了解下半年接單狀況，業者確實都表示憂心。

在行政長蘇貞昌宣示推紓困3.0版後，經濟部將進行後面的準備，王美花說主要會針對製造業和會展產業進行紓困，因為會展要出國展覽或吸引外國買主來台，看起來下半年都沒辦法順利舉辦。

至於補助期限，她表示先以7到9月為期，只要是營收衰退50％業者，就比照上一波薪資與營運性資金補助，看能不能跟企業一起來養員工。至於是否會延長到第4季，則要看經費是否允許。

(中時 )