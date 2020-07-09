台中市民進黨市議員施志昌9日開車載孩子行經北區，表示當街目睹惡煞砸車，他持手機錄下整個過程；畫面顯示，約8名惡煞，手持棍棒猛砸一輛BMW黑色汽車，並大聲咆哮車上2人，副駕駛座1名男子身上有血跡疑遭刺傷；市警二分局表示，調閱案發周邊監視器釐清案情，並鎖定車號以車追人，偵查追緝中。

台中市警二分局指出，案件發生於9日傍晚18時21分，被害車輛駕駛鄭姓男子開著黑色自小客，行經北區中清路一段，正值下班時間，當地交通壅塞，鄭姓駕駛尋找車位預定準備用餐，突遭數名男子衝過來，手持棍棒猛砸車。

當時鄭姓男子遭駕駛3部自小客車不明人士攔車，對方疑似稱因行車造成糾紛，期間有人持不明銳器，刺向鄭姓男子車內副駕駛座男子（身份待查）右大腿受傷流血，已送醫治療，目前無生命危險。警方已迅速擴大調閱周邊監視器釐清案情，並已鎖定相關車號以車追人，積極查緝中。

(中時 )