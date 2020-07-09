IC設計龍頭業者聯發科（2454）股價狂飆一段後，大型研究機構上調目標價腳步並未停歇，聯發科9日收651元，離ALETHEIA資本賦予的長線千元目標尚遠，市場優先鎖定野村、美銀、凱基投顧、摩根大通、富邦投顧五大研究機構給出的700～750元股價預期，當作第一階段挑戰關卡。

摩根大通半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，聯發科眼前有四大短線股價催化劑（catalysts）：一、下半年來自華為的拉貨動能，比預期中來得強勁，聯發科的5G晶片組對Oppo、Vivo與小米也具備很高的吸引力。二、2021年上半年可望打入華為的旗艦型機種。

三、非智慧型手機業務的動能當仁不讓，尤其在特殊應用晶片（ASIC）既有新遊戲機發表的加持，還有Google人工智慧（AI）ASIC量產的實質利多。四、受惠於美國對海思半導體禁令，聯發科重要子公司如：監視器鏡頭ISP供應商聚星電子、大陸最大功率放大器（PA）供應商唯捷創芯，均有可能於大陸上證A股首次公開發行（IPO）。

考慮聯發科的高度成長性與中美角力政治風險後，摩根大通認為，儘管聯發科本益比評價確實有所提升，然下半年與2021年的高度成長性提供助力，現在還不到獲利了結時機。

(工商 )