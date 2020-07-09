摩根士丹利證券指出，台積電（2330）得益於5G智慧機狀況優於預期、CPU委外代工需求高，有助抵銷失去海思半導體的營收下滑幅度，直指第三季營運表現可望超越市場預期，將推測合理股價升至375元；摩根大通證券則看好5、7奈米製程健康，對台積電第三季業績同樣樂觀，合理股價預期升至355元。

摩根大通半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）認為，台積電5奈米製程有蘋果與華為訂單加持，7奈米製程也有華為需求拉動，加上成熟製程供需狀況健康，研判在即將到來的法說會上，台積電將給出以美元計價營收季成長5～7％的第三季財測。

值得留意的是，根據小摩的調查，儘管台積電已經停止生產海思半導體所下的訂單，不過此影響將在第四季與2021年上半年才會較明顯。也就是說，如華為禁令延續，台積電5奈米製程一時半刻難以被其他客戶完全填補上來，2021年的成長力道如何，哈戈谷不排除還要再觀察。

海思2019年約占台積電營收14％，市場對台積電失去海思半導體營收相當戒慎，惟詹家鴻認為，蘋果可能是台積電5奈米製程第四季唯一的客戶，所幸A14與A14X應用處理器訂單非常強勁。在其他產品線上，聯發科與高通對5G系統級晶片（SoC）需求大增，超微（AMD）挹注CPU與GPU委外代工動能，加上大陸飛騰ARM架構CPU、賽靈思的5G基礎建設專案等，都能齊力填補海思半導體遺留的營收空缺，損失情況沒市場想像那麼嚴重。

(工商 )