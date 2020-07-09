國防部長嚴德發勉勵全體官兵全力以赴，捍衛國家。軍聞社提供

國防部長嚴德發視導聯兵營指揮所作業實況。軍聞社提供

國防部長嚴德發今日視導甲南海灘第五作戰區「聯合反登陸作戰」實兵演練先期任務訓練，期勉全體參演官兵全力以赴，踐履捍衛國家職志。

任職民進黨智庫的吳怡農說漢光演習是秀，嚴德發致詞花很多時間反駁，他指出，「漢光演習」是國軍一年一度最重要與最高層級的三軍聯合防衛作戰訓練演習，在此之前各級部隊循序按訓練階段，分別先完成「駐地、專精、基地、三軍聯合作戰訓練及戰備任務訓練月」的演訓程序，各階段訓練均依敵情威脅，秉持「為戰而訓」與貫徹「求精求實、從嚴從難」之原則，戮力執行各項戰備訓練工作，來蓄積部隊堅實戰力，最後再藉由年度「漢光演習」實施整體戰力的總驗收，並做為未來精進建軍備戰的方向，同時展現國軍矢志達成維護領土主權，確保臺海和平與區域穩定的能力。

嚴德發進一步指出，歷年來，漢光演習假想敵的設定，都是依據當前敵情威脅與前瞻未來戰爭型態的改變，以及武器裝備更新，敵人戰術戰法變革等新情勢，於漢光實兵演習驗證國軍作戰計畫的可行性，並依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，與「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，縝密規劃此次演習課目與動次，使三軍部隊按演習階段共同遂行「戰力保存、聯合防空、濱海決勝、灘岸殲敵、重要目標防護、封港布雷、灘岸阻絕、反空降、反機降作戰及反特攻、反突擊」等主要課目，所以「漢光36號」演習是支持國軍防衛作戰構想的訓練演習。

嚴德發說，今日第五作戰區選定在臺中甲南海灘，遂行「三軍聯合反登陸作戰」實兵實彈演習，就是秉持「仗在那裡打，部隊就在哪裡訓」，以及「仗怎麼打，部隊就怎麼練」的要求，研判此處海灘可能為敵遂行大規模聯合登陸的海灘，第五作戰區以三軍聯合作戰型態，並結合全民總力，使此次演習更趨近於實戰場景，充分驗證國軍防衛戰力，共同執行臺澎防衛作戰演習。

他強調，國軍應當發揮防衛作戰特性，在熟悉的國土上，展現主場優勢，做好戰場經營作為，充分運用海峽屏障及本島地形等有利作戰環境，創造戰場局部優勢，迫使敵犯臺任務失敗。

視導行程結束後，嚴德發下午接續召集全軍重要幹部舉行「戰力防護示範觀摩」，結合第五作戰區此次演習中所選定的設施裝備防護陣地與機動作為實施觀摩與研討，嚴部長期勉各級幹部用心經營，重視戰力防護工作，有效發揮部隊戰力。

(中時 )