聯興操演移師屏東加祿堂海灘 取消突擊艇項目 22:002020/07/09 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯興操演9日移師屏東加祿堂，但取消突擊艇項目。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯興操演9日移師屏東加祿堂，但取消突擊艇項目。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真） 聯興操演9日移師屏東加祿堂，但取消突擊艇項目。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真） 高雄左營桃子園海灘3日進行漢光演習預演「聯興操演」時，不幸發生突擊艇翻覆意外，釀成2死1重傷，但並不影響海軍9日在屏東加祿堂海灘的首次現地預演，但有取消突擊艇項目，而其他項目照原定計畫完成預演。 國軍今天清晨6點在枋山鄉加祿堂繼續聯興操演，預演過程以攻擊軍與防衛軍的攻防態勢，進行聯合兩棲作戰操演，動員AAV7兩棲突擊車搶灘，並由戰機及直升機等進行掩護。 (中時 ) #聯興操演 #屏東 #加祿堂海灘 #突擊艇 #項目 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 土耳其發狠大測試！用俄製S400系統追蹤美F-22F-35戰機 - 軍事 美兩航母戰鬥群南海軍演超小心 全面採取非比尋常措施 - 軍事 「路上行艇」！伊朗基洛潛艦裝在重型卡車上 - 軍事 委內瑞拉稱其擊落了身份不明的美國飛機 - 軍事 韓國第5代戰機KF-X 原型機組裝開始 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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