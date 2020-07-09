聯興操演9日移師屏東加祿堂，但取消突擊艇項目。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真）

聯興操演9日移師屏東加祿堂，但取消突擊艇項目。（讀者提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄左營桃子園海灘3日進行漢光演習預演「聯興操演」時，不幸發生突擊艇翻覆意外，釀成2死1重傷，但並不影響海軍9日在屏東加祿堂海灘的首次現地預演，但有取消突擊艇項目，而其他項目照原定計畫完成預演。

國軍今天清晨6點在枋山鄉加祿堂繼續聯興操演，預演過程以攻擊軍與防衛軍的攻防態勢，進行聯合兩棲作戰操演，動員AAV7兩棲突擊車搶灘，並由戰機及直升機等進行掩護。

(中時 )