全球新冠肺炎疫情未止，哈薩克又出現不明原因肺炎。中國駐哈薩克大使館今天發公告，指當地出現死亡率遠高於新冠肺炎的不明肺炎，單單在上月已有628人死亡，當中包括中國公民。

大使館引述哈薩克傳媒指出，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高。截至目前，3地已有近500人感染、30多人病危。今年上半年，不明肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡。

大使館強調，該不明肺炎致死率遠高於新冠肺炎。當地衛生部正對該肺炎病毒進行研究，尚未明確定性；並提醒當地中國公民切實注意相關情況，提高防疫意識，並留意當地政府和中國大使領館發布的信息。

此外，大使館建議僑胞注意個人防護和手部衛生，盡量減少外出活動，避免到人員密集的公共場所；如外出時要佩戴口罩及勤洗手。一旦出現可疑症狀，應主動及時就醫；就診時應告知醫生旅行居住史及接觸人員，積極配合開展相關調查。

(中時 )