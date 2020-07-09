甫獲法國表演藝術專業評論協會頒發「年度最佳新興編舞家」的蔡博丞，最新舞作《燈．影》和國家文藝獎得主潘皇龍合作，為他的管弦交響協奏曲作品《大燈對》編舞，舞者和紙傘、長桌、燈籠共舞，表現東方意象，8月在台北首演。

潘皇龍表示，這部作品是應台北市立交響樂團邀請的委託創作，「因要慶祝樂團50周年，我使用北管聽起來有熱鬧氣氛的曲牌〈大燈對〉、〈大瓶爵〉作為創作素材，這原本是皇帝點兵的曲子，我嘗試發展，並整合協奏曲和交響曲兩種手法，裡面還可聽見南管素材。」

現年75歲的潘皇龍表示，北管音樂是他兒時記憶，同時是台灣古老音樂遺產，「現代人較少聽見北管音樂，我希望以舊的曲牌，加上新的潤飾手法，有北管的豪邁，南管的精髓，不同層次的融合，是我創作上的挑戰。」

管弦交響協奏曲作品《大燈對》全曲共有5樂章，和與舞作《燈．影》的呈現方式，預計在舞台上，舞蹈在前面，隨著後面的樂團演奏起舞。

蔡博丞表示，潘皇龍給他很大的發揮空間，讓他以舞蹈表現聽見音樂的感覺，「第一樂章聽起來像是皇帝在開會，招兵買馬，聽起來氣氛較為嚴肅、莊嚴，第二樂章是慢板，讓我想到詩人辛棄疾的詩句：眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。我安排舞者使用紙傘，表現詩意感。」

在第三樂章，蔡博丞運用一張長達250公分的長桌，讓舞者和桌子共舞，他表示，「這有點像是在辯論、搶奪某事，大家都很緊張，不願放過彼此。」第四樂章，讓蔡博丞聯想到湖邊有一輪明月，在小船上，有人為身邊人撐傘，「我安排兩組雙人舞，以現代芭蕾為基礎，表現優美的長線條。」

蔡博丞表示，在第五樂章，音樂為前面的樂章做了回溯，舞蹈則是以大量的書本，在舞台上排成抽象圖形，集結前面的舞蹈元素為尾。演出將於8月22至23日在台北城市舞台、8月30日在台中國家歌劇院登場。

(中時 )