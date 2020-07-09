對話訊息透過直播全曝光。

其中1女竟然還是孕婦。

大陸廣東中山大學一名教師王曉瑋在上網課直播休息期間，因未關閉直播，微信對話窗彈出不雅聊天對話，並被學生截屏。該學官方微博通8日報稱，王曉瑋不當行為已構成重大教學事故，校方決定給予王曉瑋調離教學崗位的處罰。學校調查小組繼續調查其違反師德師風等其它問題，並根據調查結果依法依規進行後續處置。

據悉，王某平時進行線上教學就沒有關閉直播的習慣，不料當天課堂休息時，畫面突然彈出微信對話，一看竟是老師和人在約炮；根據網路流傳的截圖。1名暱稱「南沙地產8」的女子先是傳訊說「牙癢」、「想咬人」；然而王師已和另名暱稱「南沙地產10」的女性有約，只好回應「你肚子應該開始大了吧，還能做〇嗎？」

藉故拒絕女方邀約後，王某隨即開始和「南沙地產10」敲定時間，指「我12點下班，可能開車過去會稍微晚一點點」，接著又開始打字稱「要不我們在珠影那裡先吃飯，找個酒店做〇，然後…」；學生透露，當時有同學假藉問問題要提醒老師，但對方並沒有回應，後來才有人直接告知「老師，我們能看到你微信窗口」。

據了解，王某過去曾在香港城市大學做研究助理，2010年獲得中山大學博士學位後，同年進入中山大學生命科學學院，從事博士後研究工作，並在2年後正式進入中山大學海洋學院工作，目前為中山大學海洋學院副教授，同時也是碩士生導師。

(中時電子報)