進入夏季用電尖峰後，近日天氣持續悶熱，讓用電量高居不下。台電表示，9日最高用電量於下午2點6分達到3,668.6萬瓩，創下今年用電量第4高，也是歷史7月用電第7高。

台電指出，今日備轉容量約436.7萬瓩，備轉容量率11.90％，亮出供電穩定的綠燈。

*2020年用電量排名：（截至7/9）1.6/24：3,716.9萬瓩；2.7/8：3,710.6萬瓩；3.6/23：3,684.7萬瓩；4.7/9：3,668.6萬瓩（今天）；5.6/30：3,668.2萬瓩

*台電統計歷年7月用電量排名前10高：（截至2020/7/9）1.2019/7/17：3,738.3萬瓩；2.2020/7/8：3,710.6萬瓩；3.2019/7/16：3,692.6萬瓩；4.2018/7/31：3,690.6萬瓩；5.2019/7/31：3,680.7萬瓩；6.2018/7/19：3,670.5萬瓩；7. 2020/7/9：3,668.6萬瓩（今天）；8.2019/7/30：3,664.7萬瓩；9. 2019/7/26：3,652.3萬瓩；10.2018/7/18：3,646萬瓩。

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