委內瑞拉軍方表示，一架美國序列號的不明飛機侵入領空，於是防空單位予以擊落。從軍方公布的照片，這似乎是一架小型運貨飛機。
防衛部落格(defence-blog)報導，委內瑞拉軍方Twitter上表示：「聯合防空司令部在7月8日，偵測到一架美國編號的飛機號侵入委內瑞拉領空，於是派出戰機加以擊落。」
從公布的照片來看，被擊落的是一種民用噴射飛機，機上可能載有可卡因等非法管制藥品，飛機墜毀後發生燃燒，無法判斷機上貨物種類。
根據Mehrnews.com的報導，這架飛機的機尾序列號是N339AV。再根據Flightradar網站的查詢，這是一架私人的霍克畢琪公司(Hawker Beechcraft )的霍克800型10人座噴射客機，它的最新登記飛行航線，是從墨西哥中部托盧卡(Toluca)，到加勒比海的科蘇梅爾島(Cozumel)。
(中時電子報)
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