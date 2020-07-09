中央氣象局指出，今天（9日）全台大至多雲到晴，各地高溫普遍約33至36度，其中台東大武有焚風，出現38.2度高溫。不過，明（10日）太明洋高壓又將再度增強，全台天氣更為穩定，高溫炎熱，未來一周都有33-36度高溫，連熱帶低氣壓發展的空間都很小。

氣象局「報天氣」表示，明日各地多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，清晨至上午南部地區及中部沿海雖仍有局部短暫陣雨，由於太平洋高壓又增強，降雨減少，僅山區及大台北東側、宜蘭近山區平地需注意午後雷陣雨。

溫度方面，白天氣溫也將持續偏高，紫外線也會增強，各地高溫落在33至35度，不過大台北、花東、高屏及南投、彰化、雲林這幾地有機會出現局部36度以上高溫，而東南部需嚴防焚風發生，外出請注意防曬並多補充水分。

氣象局預估，高壓近期內不會有明顯的變化，這種高溫炎熱天氣會恐會持續個十幾天。此外，氣象局更判斷近期颱風，或生長中的熱帶擾動要影響台灣的機率也都很低。不過在更北方的華中、日本一帶上空，卻飽受鋒面干擾，南方濕暖空氣不斷往北輸送，與冷空氣接觸，帶來長時間且劇烈的降雨，所幸台灣處在南方，暫時遠離戰區，請把握近期穩定晴朗的好天氣。

(中時電子報)