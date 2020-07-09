根據世界黃金協會（WGC）最新報告顯示，2020年上半年全球黃金ETF淨流入將近400億美元，打破2016年的全年紀錄，顯示新冠肺炎疫情期間，投資人對黃金需求強勁。

WGC表示，2020年1至6月，全球黃金ETF淨流入達395億美元，已超越2016年締造的全年紀錄，將全球黃金ETF持有量推升至新高水準。

黃金現貨價繼8日升抵9年新高的每盎司1,817.71美元後，9日盤中上漲0.2％，報1,812.33美元。紐約8月期金盤中上升0.1％，至每盎司1,823.2美元。2020年迄今，金價累計大漲將近20％。

美國外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）指出，金價短期和長期展望強勁，黃金獲得充足的支撐，金價可望在年底前再創新猷。

推動金價上揚的原因之一是投資人尋求避險。全球爆發新冠肺炎公衛危機，經濟復甦前景充滿不確定性。全球確診案例現已突破1,200萬例，死亡人數超過50萬人。

雖然股票和其他風險性資產近期也上漲，但許多分析師認為，經濟復甦顛簸將會提振金價。

Gabelli黃金基金分析師曼奇尼（Chris Mancini）指出，金價上漲動能似乎會持續下去，估計會有越來越多投資人對黃金感興趣。

全球央行為了減輕疫情對經濟的衝擊，紛紛推出振經濟計畫並大幅度降息，低利率將增加沒有配息的黃金的吸引力。

美國11月總統大選前市場不安，以及全球新的地緣政治衝突，包括中美關係不確定性揚升，中印爆發邊境衝突，以及南北韓緊張情勢升溫，皆刺激黃金需求。

此外，美元跌至多周低點，又進一步支撐金價。

金價勁升亦帶動金礦業者巴里克黃金（Barrick Gold）與紐蒙特（Newmont）股價走高，兩家公司2020年累計大漲逾45％。

(工商 )