台電公司向資本市場融借超過新台幣1.1兆元，沒有動用到任何電廠、電塔或房舍作為擔保，全都靠政府「拍胸脯保證」！

台灣債市的發債大戶台電公司，7月中、下旬將發行今年的第三檔公司債，發行總額為新台幣117億元，切分為10年、7年期，採固定利率計息，其中10年利率0.66％，雖為今年來第二次緩步回升，但利率水準相當貼近史上最低的0.58％，加總今年前二檔的金額達474億元，都是同類的無擔保抵押的債券，台電還以非常、非常低的發債成本從資本市場取得。

中華信評今（9）日表示，台電預計發行的109年度第3期無擔保普通公司債獲「twAAA」評等，發行總額新台幣117億元，屬於台電公司資本結構當中的債務部位，和截至2019年底的台電公司資產負債表上約有新台幣1.1兆元的借款，都有類似的性質：沒有資產擔保的借款。

中華信評分析師許智清表示，中華信評授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等，與台電的發行體信用評等在相同等級，因為此筆債務發行為中華信評認定的「適格投資級受監管公用事業的無擔保借款」。

簡單說，台電公司信評等級和債務發行信評等級均為twAAA，這是台灣信評制度中的最高等級，與主權政府同級，台電公司向資本市場的借款不必拿電廠來擔保，只要政府不倒，台電的債務就會保證不會跑路。

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(中時電子報)