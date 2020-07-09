台灣大搜索／豔星葉玉卿身材仍火辣 閃嫁富商！美國豪宅曝光

當年以《情不自禁》、《我為卿狂》與《卿本佳人》開創香港三級片神話的昔日艷星葉玉卿，自閃嫁美籍華人富商胡兆明息影已25年，未料今日卻驚傳胡兆明申請破產消息，震驚各界。然而稍早葉玉卿也打破沉默，親自向港媒坦承確有此事，不過她直言申請破產重組沒有想像中這麼嚴重，表示只要無關生死都不是最大問題，回應令人感動。

葉玉卿老公胡兆明被爆負債超過上億美金，已在日前申請個人破產，對此葉玉卿也向港媒坦承此事。據東網報導，她認為破產重組並不是那麼嚴重的事，並拿美國總統川普為例，指川普以前也申請破產重組好幾次，而信用紀錄雖然會因此受影響，但也能重建。

葉玉卿更進一步解釋，申請破產重組保護並不是讓人一無所有，個人生活必需品、部分工資所得，還有房車都能得到豁免，強調：「只要不是關乎生、死都不算是最大問題。」

葉玉卿昔日受訪時曾透露，自己不需要另一半比她有錢，但希望兩人平等，所以另一半也不能需要她的錢，而胡兆明最吸引她的地方，就是他是個顧家的男人，個性有趣，很重視家庭觀念，「已經這麼大的人了，答應媽媽的事還是一定要做到。」讓葉玉卿對胡兆明產生了好感，進而願意託付終生。

(中時電子報)