隨著陸美貿易戰在2018年7月正式開打，雙方對抗也一路從關稅戰、科技產業競爭等一路延燒，甚至連大陸設備巨頭華為也被美國商務部列入實體清單，讓美國的晶片製造商面臨出貨困境。不過，外媒報導指出，像是高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）以及德州儀器（Texas Instruments）股價反而逆勢衝高。

據《南華早報》報導，「MSCI世界中國暴露指數」由50檔成分股組成，追蹤營收來自大陸市場的跨國企業，截至今年6月30日，該指數市值達到1兆美元，若從2018年7月至今，該指數上漲14％，超過追蹤發達國家以及新興市場的MSCI世界指數6.3％漲幅。

這檔指數也包括高通、博通和德儀，從2018年7月至今分別上漲61.7%、29%以及14.6%。其中，高通權重最高達11%，高通去年來自大陸銷售額占48％，博通與德儀的權重分別為10％、8.5％。據外國財經媒體統計，高通、博通、德儀來自大陸營收貢獻各為36%。

隨著陸美供應鏈的緊密程度難以在短期內脫鉤，加上美國政府也聲稱，陸美第一階段貿易協議不會改變，加上美國聯準會(Fed)將繼續保持貨幣流動性，這將繼續推升這些美企在陸業務。

凱基證券（KGI Securities）駐上海策略師Chen Hao認為，大陸半導體產業難以在短期完成自主化，想要擺脫美國產品相當困難，最終也只能想盡辦法跟美企採購，這使得美國晶片製造商股價不斷被高估。

香港交銀國際控股（Bocom International Holdings）董事總經理Hong Hao表示，在美國禁令寬限期結束前，許多大陸半導體廠商急著拉貨建立庫存，確保在遭到美國政府斷貨後不會馬上就陷入困境。

(中時電子報)