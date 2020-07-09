新店安康驚傳2公車相撞車禍 擋風玻璃破碎 多人受傷 21:592020/07/09 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍。（讀者提供/林俊翰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍。（讀者提供/林俊翰翻攝） 今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍。（讀者提供/林俊翰翻攝） 今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） 今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍，擋風玻璃幾乎全破碎，疑似駕駛司機精神不濟導致，公車上3男6女乘客皆輕微擦傷，分送新店慈濟醫院及耕莘醫院。 (中時電子報) #公車 #輕微 #擦傷 #新店 #安康路 也許您會感興趣 推薦閱讀 1280月票搭破萬 柯要查軌跡 04:102020/07/07 地方新聞 影》貴州公車失控衝入水庫 車上學生待救 16:322020/07/07 兩岸 台南市自駕公車智慧基礎設施建置經費墊付案 被議會決議保留 17:142020/07/07 政治 30年爛尾樓今日動工 變身新店最高摩天地標 17:522020/07/07 財經 貴州公車墜水庫 截至目前21死15傷 18:352020/07/07 兩岸 創世基金會物資短缺 新店警所長發起愛心關懷 20:452020/07/07 寶島 新店 最大都更開工 打造42層地標 04:102020/07/08 證券．權證 12歲童狂喊「我媽沒上車」 媽追公車淚崩：像綁架！駕駛懲處出爐 13:112020/07/08 社會 搭公車竟上演母子別離 新店客運司機停派勤務3天 14:332020/07/08 社會 新店綠寶石二叭子植物園 休閒設施升級 18:122020/07/08 寶島 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 正妹遭獼猴當眾脫衣 伸手解褲頭還頭埋雙峰 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 59歲獨居婦失聯2日家人急 不開門原因讓人好害羞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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