今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍。（讀者提供/林俊翰翻攝）

今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍。（讀者提供/林俊翰翻攝）

今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

今天晚上8點53分，在新店區安康路三段與薏仁坑路口處，發生一起2台公車意外擦撞車禍，擋風玻璃幾乎全破碎，疑似駕駛司機精神不濟導致，公車上3男6女乘客皆輕微擦傷，分送新店慈濟醫院及耕莘醫院。

(中時電子報)