（家樂福宣布攜手南台灣30年以上的蛋糕名店「多那之」，將於7/10（五）開賣五款獨家甜點。圖／家樂福提供）

瞄準國內烘焙市場！家樂福繼7月推出自製「生吐司」後，今（9）再宣布攜手南台灣30年以上的蛋糕名店「多那之」，將於7/10（五）正式開賣五款獨家甜點，由多那之糕點師傅卓宗賢為家樂福開發訂製，有「多那之半月燒」、「多拿之芋泥布丁捲」、「多那之紅豆波斯頓派」、「多那之芋頭波斯頓派」跟「多那之波蘿泡芙」，僅在家樂福獨家販售，每周限量供應！

家樂福指出，今年因疫情關係，消費者再次關注台灣在地好物，也因為疫情解禁後，各地名產再次掀起話題，其中，又以療癒系的糕點產品，在網路討論關注度特別高。

為呼應顧客需求，家樂福首次與「多那之」攜手合作，強調此次上架的五款獨賣蛋糕甜點，不僅保有多那之的烘焙工法，且調配出新風味，價格落在32～72元，將於每周五由多那之新鮮製作後，冷藏送達全台各家樂福量販店及便利購，並於各分店烘焙區內設立「多那之」糕點冷藏櫃販售。

家樂福強調，比起國外烘焙商品的導入，家樂福更重視在地化結合，這次特別攜手南台灣眾所皆知的咖啡複合式餐飲品牌「多那之」，該店從1989年創業至今，擁有超過30年以上的烘焙經驗，雙方首次合作的糕點，就以高品質、親民價格為主打。每款蛋糕到店數量將以各分店下單為準，且由於特製款數量有限，售完須等到隔周五才會再進貨。

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