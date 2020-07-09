尿失禁是許多女性的困擾，可能稍微用點力、搬個重物，或甚至只是大笑、咳嗽、打噴嚏，尿液就在不知不覺中滲出。根據統計，台灣40歲以上女性中大約有170萬人有尿失禁困擾，但真正尋求專業醫師約只有2成，可見多數女性還是因為難以啟齒而不敢就醫。

小港醫院副院長龍震宇表示，生產、停經、年紀大、高齡化是尿失禁盛行率高的原因之一，此外，體重過重的婦女等，也都有比較高的機率發生尿失禁。

尿失禁除了對生活不便之外，若是沒有勤換護墊或內褲，長期下來容易導致陰部搔癢、溼疹或感染；也會因為害怕找廁所而不敢外出、出遠門；甚至會怕別人知道自己有尿失禁而放棄社交活動，進而影響人際關係；更嚴重的還可能喪失自信、憂鬱比例變高等。

龍震宇指出，比較輕微的尿失禁患者，一般採取保守的藥物治療就可以了，但若凱格爾運動訓練或藥物治療一段時間無效，透過漏尿試驗大於10c.c.，基本上就適合採取手術治療。不過，每個女性對尿失禁的困擾觀感不同，有些人即使漏尿試驗不到10c.c.，但卻非常在意尿失禁對生活的影響，也是可以透過手術來治療的。

龍震宇進一步說明，解決尿失禁大多是透過陰道吊帶手術來治療，高醫體系（及大同小港）目前已引進第3代手術採用迷你懸吊帶，由陰道單一切口，將無張力（Tension Free）的迷你懸吊帶放置於中段尿道下面，提供中段尿道下緣支撐，以達到治療尿失禁之目標。

比起第1、第2代手術會在恥骨上留有傷口，第3代手術因為是從陰道口進入操作所以不會產生傷口，因此出血量也比較少，恢復時間也較短，也能減少感染的發生，在國外甚至可以不用住院，當天就能回家。

龍震宇特別提醒，術後1周要注意，不能用力、搬重物，也不要做激烈的運動，才能讓讓懸吊帶更穩固。日常生活中想要預防尿失禁，建議維持理想體重、避免常提重物或預防便秘，孕婦則要控制胎兒體重避免過重；運動方面，建議孕婦產前即可做凱格爾運動對預防尿失禁有幫助，但重點在於要做的正確，才能夠真正預防尿失禁的發生。

(中時電子報)