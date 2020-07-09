中醫不只看感冒、跌打損傷，最新調查發現，胃食道逆流、顏面神經麻痺及癌症，中醫都能幫上忙。

中醫師公會全國聯合會與《康健雜誌》進行「中醫醫療認知與行為調查」，今（7月9日）發表調查結果，這項調查是在4月1日～4月30日以網路問卷方式進行，總計回收1,112份有效問卷。

結果發現，近8成受訪民眾會尋求中醫診治日常疾病；另外，固定看中醫的年齡層有年輕化趨勢，代表中醫逐漸被年輕世代信任並應用；也有過半受訪民眾不知道住院期間可以會診中醫，可能因此錯失提前治癒出院機會。

年輕人多因筋骨痠痛而就醫

年輕人多因筋骨痠痛而就醫。（圖片來源：pixabay）

根據調查，1年內曾看過中醫的比例為77.5％、而沒選擇中醫的原因以「不知道哪些狀況看中醫」（20.6％）、以及「療程太長，覺得西醫療效比較快」（17％）、「中醫沒有分科，不知道該如何找醫師」（12.9％）為多。超過半數民眾是有症狀才去看中醫，每個月看1次以上的「中醫粉」佔了3成，其中又以30～39歲的族群佔比高，有41%的人每個月看中醫1次以上，20～29歲及40～49歲的年齡段次之。打破過往以為熟齡族群愛看中醫的印象。

根據調查，1年內曾看過中醫的比例為77.5％。（圖／陳德信）

根據調查，沒選擇中醫的原因以「不知道哪些狀況看中醫」（20.6％）。（圖／陳德信）

有趣的是，19歲以下的年輕人有6成會因跌打損傷去看中醫，「中醫傷科是民眾接受度最高的中醫科別，」宜蘭縣中醫師公會名譽理事長劉德才表示，中醫傷科佔率超過60％以上，包括：急性痛症（扭挫傷）、急性痛症（痛風）、糖尿病下肢潰瘍、妥瑞氏症和顏面神經麻痺，都能結合中醫針灸、薰藥（熱敷）、推拿、外敷藥膏等診療手段，輔以中醫氣血調養觀念搭配診治。

中國醫藥大學公共衛生學院醫務管理學系教授蔡文正表示，10多年來台灣人看中醫的比例約為3成，這次網路調查結果發現，中醫就診率比過往研究高，顯示填寫問卷的民眾可能原本就比較愛看中醫，實際上還是有很多民眾不了解中醫可以做什麼。

民眾也會因調理身體、呼吸系統疾病及睡眠困擾看中醫

《康健》2012年進行的「中醫藥迷思大調查」發現，6成多民眾會因筋骨肌肉問題找中醫，8年後民眾看中醫的原因變得多元，譬如調理身體（28.3%）、肌肉骨骼問題（22.6%）、呼吸系統問題（14.3%）、婦科相關疾病（12.6%）、睡眠障礙（10.7%），都會選擇看中醫。此外，也有些人在開放題中寫出，會因腸胃問題如胃食道逆流求助中醫。調理體質向來是中醫強項，由此可見，民眾對於反覆發作、不易治好的老毛病，傾向選擇中醫。

《康健》2012年進行的「中醫藥迷思大調查」發現，6成多民眾會因筋骨肌肉問題找中醫，8年後民眾看中醫的原因變得多元。(圖／陳德信)

《康健》2012年進行的「中醫藥迷思大調查」發現，6成多民眾會因筋骨肌肉問題找中醫，8年後民眾看中醫的原因變得多元。(圖／陳德信)

台中市中醫師公會理事長曹榮穎醫師指出，中醫治療消化系統疾病由來已久、經驗豐富，相關藥物研究也已登上國際期刊，像常用的中藥吳茱萸湯，效果不輸制酸劑，甚至能維持更久。

過半數民眾不知住院及急診可以看中醫

為減少住院天數及醫療費用，健保署近年來推動住院、急診可以輔助中醫治療，但調查發現，不知道住院可會診中醫的人有58.9％、超過8成（80.8%）的人不知道急診可以看中醫、表示政府及醫界還須更加把勁。

以住院來說，會診中醫需要自費，但健保署已開放特定疾病如癌症（含乳、肺、大腸等全部癌症）、腦血管疾病、顱腦損傷、及脊髓損傷，住院期間可以輔助中醫治療，並由健保給付，因為上述這些狀況多年來合併中醫輔助治療後，成效不錯。彰化基督教醫院中醫部主任黃頌儼透過中西醫結合的治療方式，讓一位58歲的腫瘤患者，緩解經手術、放化療後常出現的腸胃不適、眩暈、落髮，以及療程中常出現的口亁、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難等症狀，順利完成整個西醫療程。

健保署近年來推動住院、急診可以輔助中醫治療，但調查發現，不知道住院可會診中醫的人有58.9％、超過8成（80.8%）的人不知道急診可以看中醫。（圖片來源：pixabay）

急診看中醫，仍在努力中

急診介入中醫治療是近2年衛福部推動的新計劃，但目前僅有慈濟體系醫院、彰基、中國醫大附醫及馬偕醫院，中西醫急診合作較有經驗，以眩暈、下背痛及軟組織疼痛經驗較多。

負責急診中醫試辦計劃、中國醫大中醫學院院孫茂峰坦言，中醫進入急診有一定難度，但優點是能減少留院觀察患者以及降低死亡風險。目前馬偕醫院急診部採取的做法，由中醫師先看病歷主動挑選合適中醫介入的病人，再跟急診醫生討論，以針灸或手法改病人狀況，2019年迄今約有100多例。

「中醫是很重要的一塊，」馬偕醫院急診部主任蔡維德對合作的中醫師王宏銘讚譽有加，他說，中西醫合作一年下來，不論是醫護人員或病人，反應都不錯，病情也得到改善，留在急診的時間變短了。蔡維德認為，中醫本來就是經驗醫學，讓中醫師自己挑病人，彼此也較知道如何去合作，幫病人改善病況，「我覺得應該要更積極讓中醫進入急診，」他說。

中西醫需有更多的交流、溝通，才有機會讓住院或急診病人因此而受惠。

科學化中醫，正在進行式

今年4月衛福部通過慢性腎病中醫輔助計畫，表示慢性腎病人可以在有經驗的中醫師指導下，使用中醫治療。（圖片來源：pixabay）

除此之外，以往不少人認為中醫不夠科學、沒有學理根據，現在也有改變。對於調查中問到「針灸只能治療筋骨傷害，不能治療其它疾病？」9成（96.1%）受訪者都選了正確答案；明白中醫生可判讀檢查報告佔61.8%，覺得慢性腎病患者可以看中醫的比例達68%。

今年4月衛福部通過慢性腎病中醫輔助計畫，表示慢性腎病人可以在有經驗的中醫師指導下，使用中醫治療。「我們會告訴腎臟病人，平常該怎麼吃，蛋白質攝取不會過量，譬如一份肉是指巴掌大的肉……」中國醫大附醫中醫部主治醫師李艾玲，跟中醫內科主任林宏任同為計畫主持人，她說，衛教也是中醫的一部分，中醫護腎的效果已有科學實證，並能延緩進入洗腎時間，目前建議慢性腎病期數在3a及3b以前的人，使用中醫藥效果不錯。

2019年世界衛生組織（WHO）將中醫傳統醫療納入最新的第11版《全球醫學綱要（ICD）》，意謂中醫藥未來將有更多臨床的科學實證及統計，將會被落實在專業醫療領域中。中醫師全聯會理事長柯富揚認為，中醫如何在急、慢性病中發揮治病強項，並能以調理體質優勢，輔助現代醫療，有賴政府拿出魄力與決心，改善就醫環境、加強宣導，不僅能減少醫療費用，也提升患者的生活品質。

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(中時電子報)