在全世界新冠肺炎疫情持續肆虐之際，中國大陸的疫情被認為已被基本結束。但是來自大陸的中亞鄰國哈薩克卻傳來驚人消息，中國駐哈薩克大使館表示，哈薩克境內已發現不明肺炎，致死率高於新冠肺炎，目前死亡已超過千人，其中1/3是在6月份死亡，死亡率非常驚人。

據《多維新聞》報導，大陸駐哈薩克共和國大使館7月9日發佈消息稱，哈薩克不明肺炎已導致千餘人死亡，其中包括中國公民。截至目前，哈薩克三地阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市有近500人感染，30餘人病危。

消息指出，2020年上半年，哈薩克就已有1772人死於這項不明原因的肺炎，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。此不明肺炎致死率顯然遠高於目前在全球肆虐的新冠肺炎，哈薩克衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性。

中國大陸駐哈薩克使館發出消息提醒當地大陸公民注意上述情況，切實提高防範意識，降低感染風險：一是密切關注哈政府和中國駐哈使領館發佈的資訊，不造謠、不信謠、不傳謠。二是做好防範措施，儘量減少外出活動，避免到人員密集的公共場所。注意個人防護和手衛生，保持良好衛生和健康習慣，外出佩戴口罩，勤洗手，勤消毒，勤通風。三是若出現可疑症狀，應主動及時就醫。就診時應告知醫生旅行居住史及接觸人員，積極配合開展相關調查。

截至北京時間7月9日16時，全球累計確診新冠肺炎病例12,037,913例、累計死亡549,610例，其中美國累計確診突破300萬例大關，達到3,055,101例，累計死亡132,309例，相比8日分別增加5.9萬例、829例。

而在中國大陸除境外輸入個位數確診病例外，北京也已實現連續2天保持零確診病例。對此，大陸知名醫生張文宏表示，事實上大陸的疫情已經結束。

(中時電子報)