電影《烈火情人》修復版近期在台上映，露骨性愛情節是賣點，但上個世紀1992年上映時，礙於新聞局法令，得進行噴霧處理，全片看下來「霧煞煞」，所幸傑瑞米艾倫與茱麗葉畢諾許兩位老戲骨十分入戲，演出充滿熱力及火花。

故事描敘身兼醫師與國會議員的50歲男子，就在人生看似攀上最高峰的關鍵時刻，與兒子的未婚妻一見鍾情，兩人耽溺性愛，無法自拔，最終因兒子撞見兩人赤裸纏綿，一時難以接受，兒子閃神墜樓身亡，釀成悲劇。

原著小說1991年一推出就造成轟動，作家哈特（Josephine Hart）一舉成名。

書中描寫一場又一場的性愛，宛如宗教儀式，兩人軀體古怪扭曲，呻吟聲如誦經，巴黎街頭大膽貪歡如偵探片，逼得人喘不過氣來，還有多段類似SM的綑綁情節，光看文字就令人血脈賁張。這些橋段都被電影拿來放大呈現，不明究理的觀眾以這是一部三級片。

其實小說針對主角的心理歷程描寫深刻，在電影中較難看到。男主角一開始就說他的人生不知為誰而活，說自己就像個偽君子，隱藏笨拙與痛苦，努力成為他人期待的樣子，對自己看似平步青雲的人生感到倦怠。

直到男主角第一次見到女主角安娜，「就在一剎那，我遇見了我的同類。」為兩人的肉體冒險找到合理的藉口。

書中以長達十頁的篇幅，呈現一封安娜寫給她未來公公的告白信，信中交代她的母親與人私奔，父親再娶，她的哥哥對她瘋狂迷戀最後自殺。安娜又說，希望快點結婚，以便周旋在兩個男人身邊，心境曲折而瘋狂。

後來女主角的繼父、生父、生母陸續出現，名為祝福，實則不斷攻擊她，揭發她之所以巴著男主角的兒子不放，只因他和她死去的哥哥長得太像。

哈特生於愛爾蘭，自小對戲劇及文學深感興趣，曾擔任劇場製作人和電視節目主持人。《烈火情人》是他的首部小說，一鳴驚人後，2001年的作品《重建者》（The Reconstructionist）同樣被改拍成電影《神秘旅行》。

(中時 )