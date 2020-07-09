罷韓後 民調專家驚爆：這一族群激增

前高雄市長韓國瑜被罷免後，民調專家、台灣民意基金會董事長游盈隆從民調分析，竟發現中性選民（獨立選民）激增，意味不滿藍綠的公民在快速增加中。

游盈隆在臉書指出，他根據台灣民意基金會6月最新的全國性民調，以及長期趨勢分析，發現，被問到國民黨與民進黨哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」結果發現：11.9%非常接近民進黨，30.9%還算接近民進黨，15%還算接近國民黨，5.1%非常接近國民黨，34.2%中性選民(或獨立選民)，2.8%則表示不知道、拒答。也就是說，在20歲以上的台灣成年人中，有4成3是泛綠認同者，其中深綠1成2、淺綠3成1；有2成是泛藍認同者，其中有5.1%深藍、1成5淺藍；有3成4則是中性選民或獨立選民。

與4個月前相比，泛綠認同下降5個百分點，泛藍認同下降3個百分點，中性選民明顯增加近9個百分點。整體來講，罷韓風波過後，泛綠與泛藍勢力相差約23個百分點。而中性選民（獨立選民）激增，意味不滿藍綠的公民在快速增加中。

進一步分析後也發現：

1.在年齡層方面，泛綠認同者的年齡特質呈現一種類似階梯狀的模式，越年輕的選民，認同民進黨的比例越高；相對之下，泛藍認同者的年齡特質也呈現一種類似階梯狀的模式，但越年輕的選民，認同國民黨的比例越低，而隨著年齡增長，整體認同比例有上升的趨勢。

2.在教育程度方面，泛綠認同者在每一個教育階層的比例都高於泛藍認同者，而且都是壓倒性的比例。以大學及以上教育程度選民來講，4成1是泛綠認同者，只有1成7是泛藍認同者，這對藍營是一個深重危機。

3.在職業背景方面，除了軍公教人員，藍綠認同者比例相當，各佔三分之一外，其他九項分類包括自營商/企業主、高階白領人員、低階白領人員、勞工、農民、學生、家庭主婦、退休人員、及無業/待業者，都出現一面倒向綠營的狀態。

4，在行政區域方面，當全國分成六都和16縣市，泛綠認同者比例在每一個行政區域都遠高於泛藍認同者，而且都是一種壓倒性的比例，其中以台南、高雄最明顯。

網友回應說：「厭惡民進黨的人數將在2021大幅激增。」、「台南及高雄真的不意外！」

(中時電子報)