財政部公布前6月稅收2202億元，較去年大減54.3％，累計上半年稅收9681億元，年減幅度達29.1％。財政部官員表示，受到去年企業獲利不佳等因素影響，今年營所稅收不樂觀，全年總稅收不如預期，恐出現2014年、近7年來首次短徵。

財政部統計，上半年主要徵起稅目中，實徵淨額達成預算數的有遺產稅 、證交稅、土增稅、菸酒稅、牌照稅、營業稅，未達預算的則有關稅 、房屋稅、貨物稅、贈與稅、綜所稅，及營所稅。並以綜所稅與營所稅達成率偏低，分別僅有52.7％及37.5％

官員表示，綜所稅與營所稅為兩大稅收來源，受疫情影響，可分期、延繳，為此目前難以評估，不過就去年企業獲利表現不佳等因素分析，今年營所稅收恐不樂觀，連帶衝擊全年總稅收，進而終結連6年超出預算數情形，出現近7年首見短徵，如今只能期待振興方案發揮效果，讓稅收下半年能起死回生。但他不諱言，要達標的難度頗高。

根據財政部資料顯示，2014年到2019年稅收都超出預算數，2014年超徵金額為1088億元、2015年為1878億元、2016年為1278億元、2017年為960億元、2018年是897億元、2019年為830億元。

(中時 )