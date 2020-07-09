全球新冠疫情惡化！美國疫情有如鐵達尼號撞向冰山，確診人數超過了316萬人。澳洲墨爾本則再度封城，500萬人被隔絕。俄羅斯新增6509人確診 國際航班禁令延長到8月。疫情除了影響全球航空旅遊外，也戲劇性的改變了許多留學生生涯。美國總統川普下令，若僅開設網路課程，國際學生不得留在美國。有台灣留學生批評，防疫差勁還強迫人離開，瞎爆了！。

根據統計，美國在不到一個月的時間確診人數猛增100萬人。佛州和德州的確診人數不斷攀升，令人憂心的是疫情目前正向年輕人擴散，而川普又強令各個學校復課，否則停止補助。在川普恢復競選的第一場造勢場地土沙市，確診人數激增，每日傳出確診500案例。根據疫情模型，美國到11月因新冠死亡人數將超過20萬人。許多留學生本來就提心吊膽，出去怕因亞裔面孔被霸凌，現在在家上課也不行。如果要避免被強迫出境，就要冒著染疫的風險去上課。哈佛和麻省理工學院已經向聯邦政府提告。加州大學總校長也埋怨，全美大學生要抗疫和兼顧課業，聯邦政府不正當的命令讓學生無所適從。

在澳洲，疫情有捲土重來之勢。澳洲政府在打破一百多年來的記錄決定封鎖維多利亞省和新南威爾士省的邊界後，確診人數仍舊持續攀高而且發生社區感染。墨爾本居民被當局要求待在家中6週。但當地警方警告，許多居民不顧禁令，36個小時之內已經有3萬輛車跨過省界，封城防疫措施可能毀於一旦。

在俄羅斯，8日新增6509人確診，目前已達707301人，高居世界第4。俄羅斯疫情中心指出，過去24小時新增176起死亡病例，因新冠喪生人數攀升到10843人。對此，俄羅斯政府已經決定將延長國際航班禁令到8月1日。

(中時 )