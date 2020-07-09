大同股東常會後續爭議不斷，金管會主委黃天牧今親上火線，譴責大同公司嚴重影響股東權益的行使，逕自認定50％以上股份無表決權等，涉嫌違反證交法第171條第1項第3款特別背信罪嫌嫌，將相關事證移送檢調、依法告發；這也是國內首宗因股東常會召開，遭主管機關移送檢調的案例。

金管會官員點名大同公司董事長林郭文艷，意圖維護自己經營權的利益，剔除股東表決權，未發給部分股東表決權票及選舉票，像這樣行徑的公司負責人，不僅影響大同公司的正常運作，也涉嫌違反特別背信罪；官員也反駁，金管會並非沒有作為，是利用這段時間積極蒐證、掌握相關證據，已提供檢調單位並告發。

黃天牧率領證期局、投保中心、證交所與集保結算所等周邊單位，共同召開記者會，顯示對大同案立場的強硬態度；黃天牧表示，大同公司適時的必要處分，還包括不予自辦股務在內。

黃天牧表示，大同嚴重影響股東權益的行使，有違股東行動主義，違反公司治理行為，金管會將以本案為鑑，積極推動制度面的改革，深化公司治理與強化投資人保護。

集保公司總經理朱漢強表示，上市櫃公司1600多家，自辦股務總共只有77家，占整體上市櫃公司比率3.9％，這77家公司中「單一自辦」或「集團自辦」都有；自2013年起規定，上市公司股務要委託股務代理辦理；近5年來，77家自辦股務的上市櫃公司，朱漢強說，有違反影響重大股東權益的只有1家，「就是大同公司」。

(中時 )