每年夏天嘉義縣海區的盛事「2020東石海之夏」將在7月18日至7月26日連續2個周末在嘉義縣東石漁人碼頭舉辦。（張亦惠攝）

記者會現場花式調酒表演。（張亦惠攝）

DJ童話在記者會現場表演。（張亦惠攝）

每年夏天嘉義縣海區的盛事「2020東石海之夏」將在7月18日至7月26日連續2個周末在嘉義縣東石漁人碼頭登場，9日上午舉辦宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁帥氣登場，與性感女神白家綺演出趣味短劇介紹今年海之夏主題。

海之夏今年邁入第14年，不受新冠肺炎疫情影響照常舉辦，記者會現場有DJ童話、花式調酒現場演出，加上白家綺與翁章梁幽默的介紹方式，現場相當歡樂。翁章梁表示，嘉義縣絕對把最好的東西呈現給大家，且今年正好能搭配振興券使用，力邀民眾帶著振興券來嘉消費，以行動支持嘉義。

嘉縣文觀局今年首次嘗試在東石漁人碼頭打造戶外酒吧「蚵集吧」並將辣度分為4個等級，吹海風喝調酒輕鬆享受屬微辣款；小辣是適合小朋友玩的辣，有MOMO家族、氣墊遊具、蠔野人野餐、說故事、玩布袋戲等活動；大辣則是邀請重量級歌手前來演出，八三夭、陳零九、邱鋒澤及林凡等歌手；爆辣則是26日的煙火秀及台語唱將黃妃、性感女神白家綺的演出。

文化觀光局長許有仁說，活動現場邀請嘉義在地伴手禮店家一起進行展售，今年也首度與F商旅嘉義館、仁義湖岸大酒店、阿里山月灣Villa、嘉義富野渡假酒店、長榮文苑酒店（嘉義）及棒棒積木飯店（積木館）等6家旅宿合作提供海之夏專案接駁服務。

(中時 )