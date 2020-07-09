美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9日在競選活動中表示，贏得選戰後，將在四年任期提撥7,000億美元購買美國貨和加強研發，以援助製造業與創新。

拜登在賓州發表演說時表示，他計劃在首任任期斥資4,000億美元，為美國政府購買更多美國製造的商品與服務，並提撥3,000億美元投入技術研發。

拜登打算重新運用聯邦政府的監管與購買力，提振美國製造和科技公司。拜登的資深顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，這將是二次世界大戰以來，在政府採購、基礎建設和研究發展方面，最大型的共公投資計畫。

美國前副總統拜登9日宣布的經濟方案，是名為「建構更好的未來」（build back better）的大型經濟計畫的項目之一，目的在新冠肺炎疫情重創美國後，重振美國經濟。

除了挹注巨資購買美國貨，拜登亦承諾提升勞工的集體談判權，以及撤銷共和黨支持的企業減稅。

拜登在賓州的演說也顯示，他的造勢活動主軸已經從攻擊川普，轉移至經濟議題。拜登本次將重點放在製造業與勞工政策，打算贏回勞工階級的選票。

拜登將在接下來幾周提出能源計畫，打造潔淨能源經濟，對抗氣候變遷危機；支持兒童和長者照護，與推動種族平等。拜登的競選團隊表示，拜登的政策目的是讓美國走出疫情引發的衰退。

拜登在新冠肺炎疫情爆發之前，便提出規模數兆美元的聯邦計畫，內容包括對抗天氣變化，加強醫療保健與增加基礎建設。在疫情肆虐全球之後，拜登呼籲政府提高振興經濟計畫支出。

拜登的購買美國貨計畫或許令人想到川普的「美國優先」論調，但拜登的團隊表示，拜登的方法更有連貫性，稱川普對其他國家加徵關稅是草率的孤立主義行為。

(工商 )