振興三倍券第二波預購力道越來越緩慢，今日總數達1068萬人，只日增41萬人。預估到周日結束為止，預購數將在1100萬到1200萬人之間。如此估計15日三倍券正式發放後，恐將有1100萬人到1200萬人湧到郵局領紙本，加上超商領取數，紙本券上看2100萬份。

昨天三倍券開放二波預購，總人數到1027萬人，日增54萬人，今天又更少，僅增41萬人，預購數達1068萬人。其中紙本券預訂數已破8成6，有919萬人，數位券綁定僅近150萬人，其中信用卡人數正式累計破百萬，其次為行動支付、電子票證。

由於二波成長緩慢，估計最後預購人數會落在1100萬人到1200萬人之間，剩下恐有1100萬人會湧到郵局。以超商紙本比例可能達1000萬份來說，加上郵局實領，紙本總份數恐達2100萬份，將比目前行政院二波增印1700萬份高出很多。

(中時 )