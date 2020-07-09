據共同社報導，日本首相安倍晉三9日與澳大利亞總理莫里森舉行了視訊會談，關於大陸制定香港維護國家安全法，指出此舉「使一國兩制大幅倒退」，共享了重大關切。兩人一致同意在新冠病毒對策方面合作，推進使商務相關人士往來成為可能的放寬出入境限制的協調工作。

會談進行了約1小時40分鐘。安倍對大陸在東海和南海單方面改變現狀的嘗試展示了嚴重關切，還就促使北韓完全履行聯合國安理會決議和解決綁架日本人問題，尋求澳方理解與合作。莫里森回答稱表示支持。

兩人還商定，繼續就《訪問部隊地位協定》（VFA）展開談判，該協定在規定日本自衛隊與澳洲軍隊在對方國家展開聯合訓練時隊員的法律地位。

對於在日本九州和本州地區擴大的暴雨災害，莫里森對遇難者表示哀悼，對災民表示慰問。安倍就此致謝，還期待莫里森儘早訪日。

會談後，兩國政府發布了彙總磋商成果的聯合新聞稿，明確寫入在確保兩國供應鏈（零部件與材料的採購及供應網）安全等經濟安全保障領域展開合作。

9日更早時候，澳大利亞宣布系列「反制」香港國安法措施，包括暫停執行澳港引渡協議，延長在澳港人簽證並提供永久居留途徑等。澳洲這一系列措施，是在8日「五眼聯盟」外長舉行電話會議，討論香港局勢後推出。

澳洲9日還更新了對香港的旅遊警示，維持在最高的第四級，即「不要前往」。澳當局聲稱，國民留在香港有風險，可能被遞解出境或被移交內地，面臨起訴。

(中時 )