1名男網友在PTT上納悶，各位鄉民會將自己那話兒的毛留下？還是完全去除呢？為了將毛去除乾淨，此名男網友還特別花錢去醫院進行手術，他透露除了被一群護士觀看自己的那話兒，手術後並沒有任何症狀發生，也認為相當神清氣爽，因此他也想詢問有一樣去毛經驗網友的感覺。

據了解，此名男網友幾日前，花錢前去醫院接受去毛手術，事後整個人都感到相當神清氣爽，因此想詢問一下其他網友的看法。對此，有同樣去毛經驗的網友自白，因為去毛手術稍嫌貴了點，因此自己是採用DIY方式進行，他也相當熱情的，將整體過程分享而出。

DIY網友表示，第1次使用完，一定會又癢又紅腫，他特別囑咐千萬不要抓，因為會越抓越養，導致皮膚最後被抓傷；其二，去除完後的2到4天還需要定時清理；其三，內褲的部份千萬不要穿過於緊繃要寬鬆的；其四，若感覺跨下會出汗與搔癢，一定要噴些潤滑水等，不然香菇頭會感到無比奇癢，他特別呼籲去光光並不羞恥，最重要的事舒服最重要，而且與心愛的人進行床事才能更加幸福美滿。

針對男網友的去毛絕技，網友紛紛表示，「我去蜜蠟完，看著自己的無毛雞也是有些不習慣」、「直接雷射掉什麼都沒了 女生吃了都喜歡乾淨又不怕咬到毛」、「女伴都蠻喜歡的 好吃又好摸」，也有網友認為，「第一次可以擦點面速力達母」、「都是森林的話也沒戲劇效果啊」、「我全除，後悔沒有更早除。超舒服清爽~」。

(中時電子報)