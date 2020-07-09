漢光演習小艇翻覆事件，已造成3位士官兵傷亡，負責操舟簽證的校準部楊姓位少校軍官在營區輕生。國民黨黃復興黨部主委臧幼俠今晚表示，「自殺不一定是懦弱的表現」，如同抗戰時期張自忠將軍不願受辱而自殺，楊姓少校的犧牲從另一角度看，也是忠義軍魂訓練成功的表現，該得到應有的尊重，建議國防部不要死咬法令，給予適當撫卹。

臧幼俠指出，漢光演習小艇翻覆事件，已造成3位士官兵犧牲，一位少校軍官輕生，這是一件令人遺憾的悲劇。但其中楊姓少校的犧牲，卻值得我們好好審視。

他說，過去常聽說「自殺是懦弱的表現」，這句話在某些情況下是不成立的。抗戰時期，張自忠將軍在敵我實力懸殊下戰敗，張將軍不願受辱而選擇自殺，這種勇敢犧牲的舉動，令日軍為之欽佩，稱其為「中國戰神」。

同樣的，今天楊少校身為海軍教準部戰技訓測中心的承辦人，也是這些弟兄的老連長，因此為參加演習殉難的士兵感到自責，而選擇走上輕生的路。

臧幼俠說。演習視同作戰，此次演習失敗了，弟兄們犧牲了，楊少校感覺自己有責任，因此他可以選擇苟活，但卻選擇與弟兄同去，從另一個角度看，這是一種負責任的態度，也是忠義軍魂訓練成功的表現。張自忠將軍犧牲是戰神，楊少校的犧牲也該得到應有的尊重。

臧幼俠建議國防部在楊少校犧牲的事上，不要死咬著法令，而要重視楊少校的軍人氣節，本著照顧袍澤的初衷，給予適當的撫卹，以告慰亡者在天之靈。

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