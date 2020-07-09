北市內湖區文德路一棟5層樓公寓，9日晚間22時許傳出火警，消防局接獲數通民眾報案後，立即派遣消防車13輛、救護車2輛、36名人員前往搶救。

警消發現，起火點位於一樓，一度提升為3級火警，所幸火勢在14分鐘後就被撲滅，確認屋內無人，未造成任何人員傷亡。

(中時 )