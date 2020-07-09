內湖民宅晚間驚傳火警 火勢已撲滅確認屋內無人 22:422020/07/09 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖區文德路1凍公寓，今天(9日)晚上10點傳出火警。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區文德路一棟5層樓公寓，9日晚間22時許傳出火警，消防局接獲數通民眾報案後，立即派遣消防車13輛、救護車2輛、36名人員前往搶救。 警消發現，起火點位於一樓，一度提升為3級火警，所幸火勢在14分鐘後就被撲滅，確認屋內無人，未造成任何人員傷亡。 (中時 ) #火警 #人員 #火勢 #撲滅 #消防車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 太魯閣落石砸死日籍車手 跨海爭國賠落空 敗在「2字」 - 社會 動漫展掀裙公開「黑森林」 女大生：我本來就不穿內褲 - 社會 大陸第一高樓慘成瀑布 大水從60樓直灌9樓豆腐渣現形 - 社會 59歲獨居婦失聯2日家人急 不開門原因讓人好害羞 - 社會 正妹遭獼猴當眾脫衣 伸手解褲頭還頭埋雙峰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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