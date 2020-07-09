美國聯邦政府官員透露，政府將於13日對一名死囚執行死刑，這是自2003年以來，聯邦政府首度執行死刑，距離最近的一次死刑已是17年前。
根據《美聯社》報導，聯邦司法機構官員8日透露，一名目前被關押於印第安那州的一座監獄裡的死囚，他因殺害3名兒童遭判死刑，預計於13日採取注射藥物的方式被執行死刑。
報導指出，死刑犯家屬以及被害者家屬都可以直擊整個死刑執行的經過，只是必須配戴口罩，以防止新冠肺炎傳播。
原本美國司法部長巴爾（William Barr）去年就已宣布恢復死刑，其中有3名男子原本要執行死刑，卻因部分囚犯在法庭上提出程序問題，加上當時死刑所使用的致命注射劑引起爭議，讓美國總統川普多次阻礙聯邦政府恢復死刑的計畫。
而下周一（13日）所執行的死刑，是聯邦政府17年來首度執行死刑，巴爾表示，今後對於5項特別嚴重罪行的人可以判處死刑，其中包括謀殺、酷刑、性侵等，尤其若對象為兒童，刑罰將會更重。
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(中時電子報)
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