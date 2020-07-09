大巨蛋復工在即，外界認為這是台北市長柯文哲為自己2024總統做鋪路，柯9日接受電視台專訪直言，這是善後，就算有功也不一定要居功，若純粹要靠聲量，他必須要領先藍綠8％民調，但現階段選贏的機會很低，因媒體、政黨每天總動員打他，2014年的自己與蔡英文總統、前高雄市長韓國瑜的選舉，都證明是台灣極端政治的代表。

柯說，老子講「生而不有、為而不恃，功成而弗居」，做的不一定要依靠它，有功也不一定要居功，所以他還是照這樣準備（選總統），但他從2018、2020年選舉來看就清楚，除非一開始就要領先8％，因藍綠動員會各拉4％，但現階段，自己選贏機會很低，所有媒體每天打他，最後又會政黨總動員。

柯說，從小英的選舉與韓國瑜，就證明台灣已開始進入極端政治時代，他現在心情很輕鬆，每天正常工作，時間到時行就行、不行就算了，何必那麼在意，極端政治就像氣候一樣，沒什麼東西是永恆，台灣任何一個建築每年被颱風掃過2.6次，100年是260次，所以不管多厲害，被260次的颱風打過要維持很難。

柯說，台灣還是一個浮動性的「淺碟政治經濟文化」，出現網路世界後，淺碟更嚴重，從2013年的洪仲丘事件起，到太陽花學運、柯文哲的2014年選舉，還有最典型的「韓流」，來勢洶洶、退也很快，所以他表面上雖是北市長，但也是台大教授學者，有在做研究；不能要求沒有假新聞，收買媒體、1450都已無法控制。

(中時 )