台北市長柯文哲9日接受電視台專訪直言，他對大陸的原則與蔡英文總統差不多，但不爽民進黨老是抹紅他，他的黨叫「台灣民眾黨」，但國民黨、民進黨都不敢叫「台灣國民黨、台灣民進黨」；柯也提到，陸、美霸權戰爭，15年內不會解決。

柯說，他2014年選台北市長時，對手國民黨連勝文問他「怎麼看阿扁？」，他說阿扁跟連都是他的病人，他也不會對病人問「你是國民黨還民進黨的？」，當市長有一些台商的問題跟一些這種雜雜碎碎的問題要務實去處理，其實現在哪有什麼「兩岸關係」，只有「中美架構」。

柯說，中美對抗架構下的台灣問題，大家都清楚，現階段台灣不可能獨立、也不可能統一，因中美都有各自底線，所以他的所作所為跟小英也差不多，只是他很不爽民進黨老是抹紅他。

柯直言，他叫台灣民眾黨，他直接把「台灣」2字放在黨名裡，以台灣為主、以台灣為民以民眾為本，但「國民黨也不敢叫台灣國民黨，民進黨也沒有叫台灣民進黨，所以你們最『台灣』就對了！」

不過，柯也坦言，中共飛機三不五時繞台很挑釁，令人討厭，但這也不是針對台灣人，是中國大陸對美國，美中貿易戰是表面，後面是科技、規格的決定戰，誰真正才是霸權，但坦白講15年內不會解決，因此次疫情，中國大陸沒有輸掉，美國還是世界強國。

柯說，中國大陸還是稱不了霸，但並沒輸，3月1日疫情時，武漢8萬名確診，他都覺得大陸完了、毀了，但結果到5月1日時，美國也危險了，而中國大陸並沒有挫折感，因為若有，就會想要去改變，很可惜中國大陸沒有因挫折而產生反省改進的感覺；反倒美國總統川普太輕敵，不能再繼續封城下去，因經濟上這樣是不行。

柯說，不過美國終究還是世界強國，哪個國家最有可能發明疫苗，他還是選美國，因國力還是最強，但這種中美大戰還是會繼續打下去，他認為15年內不會解決。

(中時 )