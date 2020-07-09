衛福部長陳時中因抗疫挾有高民調，但卻逆風堅持將拍板調漲健保費，並坦言就算民調下跌也還是要做。台北市長柯文哲9日上電視台接受專訪表示，健保快破產，每位說要調漲健保費的健保署長都會下台，但民進黨可利用此時有最高民意的陳時中去漲，不過一漲，民調馬上就掉了。

柯說，健保快破產，以前健保署長說要加保費的，每一位都下台，就是這樣，要加錢是很大的問題，不過可以利用陳時中，陳這時有最高的民意，可以來做這件事情，但坦白講，不管民意多高，只要一加錢，馬上就倒了。

(中時 )