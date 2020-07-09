指民進黨可利用陳時中漲健保費 柯：但一漲民調就掉 22:472020/07/09 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中因抗疫挾有高民調，但卻逆風堅持將拍板調漲健保費，並坦言就算民調下跌也還是要做。台北市長柯文哲9日上電視台接受專訪表示，健保快破產，每位說要調漲健保費的健保署長都會下台，但民進黨可利用此時有最高民意的陳時中去漲，不過一漲，民調馬上就掉了。 柯說，健保快破產，以前健保署長說要加保費的，每一位都下台，就是這樣，要加錢是很大的問題，不過可以利用陳時中，陳這時有最高的民意，可以來做這件事情，但坦白講，不管民意多高，只要一加錢，馬上就倒了。 (中時 ) #民調 #健保 #陳時中 #民意 #健保費 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後 謝龍介爆高雄運將驚吐這一句 - 政治 罷免後高雄會更好？比特王看傻：這「潑墨式」鋪路 川伯都哭了 - 政治 韓國瑜若要「重回江湖」 陳揮文給唯一建議 - 政治 分析國民黨走勢 「他」被預測將會超越韓朱江！ - 政治 陳其邁稱當選恢復大港開唱 一查驚見大港停辦真相 網：太扯！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。