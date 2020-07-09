美國為了在亞太地區牽制大陸解放軍，近年來在太平洋的復活島（Wake island）進行了大規模的跑道擴建工程，計劃將此島做為美軍掌握太平洋制海權的核心要塞。

《多維新聞》指出，美國是從2020年初在復活島上大規模擴建3公里長的跑道，讓復活島事實上已經成為大型軍事基地。

報導引述《動力》(The Drive)網站消息稱，近幾年美國防部在復活島投入了數億美元，整體投入金額雖未獲知，但僅最近7年內的叟施運營費就花了2億美元。該島變成了美國攻擊中國大陸的前哨基地。

報導說，6月25日公布的衛星圖像發現，美軍對復活島基地再進行升級，足證復活島基地的戰略重要性升高，顯然也是於美國同中國大陸、北韓以及俄羅斯關係持續緊張。

大陸《央視軍事》頻導也指出，復活島一直是美軍戰機跨太平洋飛行的中繼站，也是緊急備降機場，近來衛星圖像顯示，島上機場跑道翻新、周邊建築增加，美軍已投入數億美元進行設施升級。

美國是在1898年把菲律賓和關島作為殖民地併入夏威夷後就已佔領復活島，並以其為前進太平洋的中途基地。隨著戰機與船艦的發展，復活島在確保太平洋制空權和制海權方面變得更為重要。為了阻止日本進軍太平洋，美國早在1935年就開始建設復活島跑道。

報導說，復活島在現代戰爭中也具有絕佳地理優勢，如果中國大陸和北韓攻擊美國，設在韓國、日本和關島的美軍基地於開戰初期將遭其中短程導彈的打擊，因此美國參議院最近為了加強對大陸施壓，要求在距大陸更遠的太平洋地區追加建設跑道和美軍基地。

復活島距離大陸本土約5000公里，難以使用中短程導彈打擊，因其最大射程約5000公里，如果不使用洲際導彈，大陸解放軍將很難攻擊復活島。

(中時電子報)