受惠於數據中心繪圖晶片需求強勁，晶片巨擘輝達（Nvidia）8日股價飆漲、市值攀抵新高，首度取代勁敵英特爾（Intel）成為全美市值最高的晶片製造商，寫下半導體業重大里程碑。

輝達周三股價大漲3.49％，每股收408.64美元，市值升至2,513億美元。對比之下，英特爾股價收漲0.51％，每股報58.61美元，市值約2,481億美元。

輝達股價今年迄今累計上漲74％，成為華爾街近年來表現最搶眼的個股之一。輝達近來積極轉型，事業版圖從核心的個人電腦晶片業務擴展至數據中心、汽車與人工智慧晶片等領域。

受新冠肺炎疫情影響，遠距辦公營業模式加速普及，投資人看好這股趨勢可望推動數據中心晶片業務成長，因此大舉押注輝達股票。

對照之下，英特爾今年以來累跌2％，表現遠不及大盤那斯達克平均漲幅17％。儘管英特爾稱霸電腦與伺服器處理器市場數十年，但該公司在智慧手機變革一役慘敗後，迄今仍努力推動旗下業務多元化。

(工商 )