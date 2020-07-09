大部分的公司在通知職員錄取時，都會告知對方會有3個月試用期，日前有網友就分享，自己試用期即將結束，但當主管來向他說明有關福利的調整時，讓他滿臉問號的說，「到底？？」，其他人看到也都笑歪。

原PO在Dcard上透露，下周他的試用期即將結束，因此主管特地前來告知他公司的內部規定以及福利，像是特休、獎金以及上下班時間。

主管向原PO解釋，試用期沒有分紅獎金，原PO也認為非常合理，然而接下來主管竟說，試用期上班時間比較早是9點，正式員工則是9點10分，有多10分鐘緩衝；另外，下班時間試用期是6點，然而正式員工則是6點10分，這樣的「福利」讓原PO聽完十分傻眼。

文章曝光後，意外引起網友討論熱烈，不少人都開玩笑地回應，「主管可能是中暑了」、「我還是一直當試用員工好了」、「主管自己講起來都不尷尬嗎」。

(中時電子報)