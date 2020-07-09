美國最高法院9日以7票對2票裁定，紐約檢方索取總統川普的報稅資料上，川普無法獲得豁免。這對多年來，一直極力避免把個人財務資料公諸於世的川普來說，算是個挫敗。

去年11月，聯邦上訴法院裁定，川普委託的會計公司，必須把他8年來的個人與公司報稅資料，交給紐約曼哈頓的地區檢察官凡斯（Attorney Cyrus Vance）。川普後來上訴，因此本案交由最高法院裁決。

凡斯索取川普的報稅資料，是為調查川普付款給2名自稱與他外遇的女子一案，但川普始終否認與該2女有染。由於調查過後，報稅資料是要給陪審團，而陪審團的討論流程是機密，因此在判決之前，川普的報稅資料依舊無法對外界公開。另外，最高法院在稍後也裁定，不放行民主黨國會黨團取得川普的財務紀錄。也就是說，川普不算全盤皆輸。

目前最高法院9名大法官當中，保守派占過半的5席，其中川普提名了2席。

(中時 )