想中大獎還有機會!威力彩今晚開獎，頭獎再度連槓，台灣彩券表示，威力彩連43槓，在高額彩金帶動下，預估下期銷售金額為5.0億元，頭獎累積上看16.2億元。

台彩表示，若由一人獨得，單注獎金為今年最高，也是第四屆以來第5高、第三屆以來第6高的幸運兒；面對今年最高單注獎金，台彩表是，對年收入100萬的受薪階級而言，16.2億元相當於1620年不吃不喝才能存下的鉅額財富。

根據台彩網站公告，第109000055期開出的獎號，第一區中獎號碼依大小排序分別03、12、17、24、29、35，第二區為04。

不僅威力彩有好康，大樂透端午加碼100組100萬元，明天周五將加開最後25組，由當期中獎組數均分當期總獎金2,500萬元，特別的是，此次是歷年大樂透「100組100萬元」加碼，最後一期剩餘100萬獎項組數最多的一次，也就是說，民眾抱走均分後的大樂透加碼100萬元獎項，有可能是歷年大樂透

加碼「100組100萬元」最高的獎金。

此外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果端午加碼，也實施至7月10日，民眾千萬要把握最後加碼機會。

(中時 )