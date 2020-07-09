美股近來大漲，台股也再創近30年新高，指數今收在1萬2192點；台綜院創辦人劉泰英警示，股市已嚴重脫離經濟基本面，是美國、歐盟等主要國家央行狂印鈔票所致，各國印鈔票、救經濟的同時，推升台股站上萬二，也可能是「拚命製造泡沫」，我國所得分配還可能產生快速惡化的後遺症。

劉泰英觀察，台股螞蟻雄兵（散戶）已經歸隊，當散戶盲目跟單，「漲過頭後，小心跌也會跌過頭」，呼籲散戶投資要謹慎留意。

振興三倍券即將上路，劉泰英認為，台灣人生性節儉、儲蓄率又高，政府發錢、民眾不一定會增加消費，三倍券刺激經濟效果不是很大；劉泰英提醒，三倍券刺激消費還不夠，政府要同步增加公共投資、民間投資，讓生產力提升。

台綜院今也同步公布，我國今年經濟成長預測值為1.55％，比主計總處預估的1.67％還要悲觀；影響我國經濟成長率的外在不可控因素，包括新冠肺炎疫情變化、陸美大國政治角力、美國總統大選、各國疫情政策外溢效果以及油價與金融市場波動等。

(中時 )