日本副國防大臣山本朋廣，視查位於東京郊區的航空自衛隊火箭技術研究中心，主要是瞭解目前日本新一代戰鬥機的研發，與其他武器系統的進度。然而有趣的是，在山本朋廣的官方Twitter中，意外透露了新一代高超音速飛彈的模型，顯示日本也有這型武器的研發計畫。

防衛部落格(defence-blog)報導，據消息人士稱，這是由日本的武器研發部門ATLA(Acquisition, Technology & Logistics Agency）所開發的新型超音速反艦飛彈。

日本先前已經有一款超音速反艦飛彈，就是ASM-3 ，可以達到3馬赫。但是研究中心所透露的，是一種比ASM-3速度更高的武器，採用了超燃衝壓噴射發動機的組合，飛行速度將在5馬赫以上。

ASM-3超音速反艦飛彈。(圖/防衛省)

這類型的飛彈採用高空巡航，到達目標區後再極高速下衝，光憑動能都能造成極大的破壞力，很難防禦。

據報導，日本防衛省希望此型武器能在2026年完成早期部署，然後在2028年完成增強型。日木應該是第4種此型武器的開發國，其他3國是美國、俄羅斯與中國大陸，不過也都還在研發階段。

(中時電子報)