高雄巿議會議長許崑源6月6日驟逝，遺孀林絲娛為捍衛他的清白10日10時將到高雄地檢署提告，對象包括名嘴姚立明、民代梁文傑、王浩宇、施明德妻子陳嘉君、台聯政策部專案研究員朱俊彥以及2位網路惡意留言者等7人。

高雄巿議員邱于軒指出，做人要有情義、社會要有正義，高雄巿議會前議長許崑源從政26年，為高雄付出心血，沒功勞也有苦勞，但卻被人政治操控，汙衊、抹黑，讓他被誤解，導致許崑源一生貢獻被抹煞。

對於提告，她代遺屬表示，為了還給許崑源清白，也不能讓這些喜歡亂抹黑、亂栽贓的人消遙法外，更要杜決歪風，因此將由許崑源遺孀林絲娛，以及高雄市議會國民黨團議員等，一起高雄地檢署對抹黑許崑源的人提告。

10日挨告的對象包括名嘴姚立明、北巿議員梁文傑、桃巿議員王浩宇、施明德妻子陳嘉君、台聯政策部專案研究員朱俊彥、以及許姓、簡姓2位網路惡意留言的人等7人。據透露，遺屬未來不排除還有第二波提告對象。

梁文傑在許崑源墜樓時曾發文「嚇死人，是有賭很大嗎？」、王浩宇則PO文「力挺韓國瑜！高雄巿議長許崑源晚間墜樓身亡」，雖然事後撤掉，但仍引起軒然大波，其他網路上的酸言酸語，也讓遺屬完全沒法接受。

(中時 )