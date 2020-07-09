替死者送行的殯葬業者，工作內容非常嚴肅且令人尊敬，但卻有員工藉著職務之便，不但私下偷偷蒐集女性遺體的私密處毛髮，甚至對著遺體做越矩的事情，恐怖行徑被抓包後，員工竟宣稱是要「研究死因」。

禮儀公司業者劉君玲在節目中揭露，曾聽說有一位殯葬業資深員工，只要接到女性遺體，就會找藉口支開現場同事，並表示「剩下我來處理」，一開始其他人以為資深員工熱心幫忙，但時間一久開始覺得不對勁。

經過同事多次觀察，發現資深員工會留下來獨自處理遺體，接著拿出工具，開始蒐集遺體私密處毛髮，被這一幕嚇壞的同事，質問對方為何要這樣做，資深員工瞎回「我在研究死因」；事件爆發後，還有其他同事出面踢爆，曾撞見資深員工猥褻遺體，極度不尊重的行為令人髮指。

殯葬業黑暗事蹟被揭露，法醫高大成聽完相當無奈，表示「毛髮怎麼能夠研究死因」，最後也告知觀眾，現在處理遺體過程幾乎都公開，不太可能會再出現違法的行為。

(中時電子報)