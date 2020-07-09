大同市場派欣同負責人林宏信9日宣布，欣同及新大同兩公司8日依據公司法第173條第4項規定，向經濟部申請召開股東臨時會，全面改選董事。大同9日發新聞稿直指，欣同、新大同為非法陸資利用他人名義持有大同之股東身分，違反禁止規定而當然無效。大同認為並不恰當，但准駁權限在經濟部，大同會向經濟部完整表達大同的意見。

大同表示，林宏信為欣同、新大同指派之法人代表，而在台北地方檢察署民國107年對非法陸資在台炒股之起訴書中，被告鄭文逸坦承其與大陸上海龍峰集團董事長任國龍資金結合，並設立及實質持有與控制欣同公司及新大同公司，鄭文逸並坦承擬用法人持股方式，推派法人代表前往大同公司擔任董監事之事實，而時任欣同公司負責人林宏信亦以證人身分，證明被告鄭文逸以上所述為事實。故欣同、新大同為非法陸資利用他人名義持有本公司之股東身分，因違反禁止規定而當然無效。依民法第71條，法律行為無效，是自始當然絕對無效。

大同表示，大同的情況，並無公司法第173條第4項之適用，欣同與新大同要直接向經濟部申請，大同認為並不恰當，但准駁權限在經濟部，大同會向經濟部完整表達大同的意見。

(工商 )